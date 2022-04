Nucleo carabinieri cinofili, ad Assisi esercitazioni e attestati di benemerenza (foto)

Lunedì 25 aprile 2022 nella sala del Consiglio il sindaco di Assisi Stefania Proietti ha consegnato un attestato di merito al Nucleo Carabinieri Cinofili di Firenze Castello. Era presente alla cerimonia il generale Federico Antonio Cornacchia, Ispettore ANC Regione Umbria. L’occasione è stata una tre giorni di addestramenti tecnici mirati al mantenimento degli standard operativi richiesti dagli enti territoriali per la ricerca di persone scomparse. “Il nucleo carabinieri cinofili di Firenze Castello – spiega il sindaco, Stefania Proietti – hanno messo alla prova gli amici a quattro zampe saranno messi alla prova nella Città Serafica, finalmente piena di visitatori, per trovare una traccia lasciata qualche giorno fa. Li abbiamo ricevuti in Comune per ringraziarlo del prezioso servizio svolto come Arma, nella ricerca delle persone scomparse”.

Il Centro Carabinieri Cinofili, con sede in Firenze, è stato istituito l’8 novembre 1957 con il compito di assicurare l’addestramento del personale e dei quadrupedi in forza al Servizio Cinofili dell’Arma, per il loro impiego nei servizi preventivi e in operazioni di polizia giudiziaria, di ricerca e di soccorso.

Retto da un Colonnello/Tenente Colonnello e posto dal 1° gennaio 2017 alle dipendenze dell’Ispettorato degli Istituti di Specializzazione dell’Arma dei Carabinieri, il Reparto si occupa della specializzazione nel settore cinofilo degli Istruttori (militari del ruolo Ispettori) e dei Conduttori cani (ruoli Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri) e della formazione dei quadrupedi per le attività agonistiche e per l’impiego nei servizi di ordine pubblico e nella ricerca di sostanze stupefacenti, armi, esplosivi, persone scomparse, cadaveri, tracce ematiche e veleni/esche avvelenate. Il Centro svolge, inoltre, funzioni di indirizzo tecnico-addestrativo a favore di tutte le unità cinofile dell’organizzazione territoriale/forestale, attività di sperimentazione di nuove razze canine, di metodologie addestrative e di materiali di equipaggiamento, nonché la formazione di personale delle forze armate e di polizia, nazionali e straniere, che ne facciano richiesta.

FOTO © Mauro Berti-Redazione Assisi News

© Riproduzione riservata