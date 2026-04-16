Nuova vita per l’ex distributore Eni: nasce un parcheggio da venti posti con area verde

“Anche se non è una grande opera, è però importante per il territorio e per la zona di Assisi in cui si trova”: sono le parole con cui il sindaco Valter Stoppini ha inaugurato il nuovo parcheggio nei pressi di Porta Nuova, nato dalle ceneri dell’ex distributore Eni: “Un intervento di riqualificazione urbana – le parole del primo cittadino – che mette a disposizione della città uno spazio funzionale con nuovi posti auto, verde, illuminazione e servizi”.

Al posto dell’ex distributore dell’Eni sono nati una ventina di stalli di sosta (saranno a servizio di bar, banca e supermercato della zona, con un disco orario di un’ora che il primo cittadino ha già invitato a rispettare) e uno spazio polivalente a servizio della città, con verde, alberi, panchine, arredi urbani, illuminazione, colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.Quello in via Madonna dell’Olivo è un intervento progettato e realizzato dalla società Eni, d’intesa con il Comune di Assisi, partito lo scorso ottobre dopo l’accordo siglato circa un anno fa, a inizio maggio. L’area sarà poi concessa in godimento al Comune, che la riscatterà con una spesa complessiva di 10mila euro oltre iva, rateizzate in vent’anni, attraverso un contratto definito “rent to buy”.

Oltre a Stoppini erano presenti all’inaugurazione anche Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, Gabriele Scicolone, amministratore delegato di Artelia Group, Anna Pietragalla, di Artelia Group, progettista architettonica dell’intervento, Giuseppe Ricci, chief operating officer industrial transformation di Eni che, proprietario dell’area, ha progettato e realizzato l’opera, oltre a membri della giunta e consiglieri comunali. Presenti anche Alberto Pettirossi e Antonio Frascarelli, tra i creatori del Comitato di cittadini residenti nella zona che, dal 2012, hanno seguito la vicenda legata alla perdita di carburanti e la successiva bonifica, oltre alla chiusura dell’impianto e alla riqualificazione dell’area: in tutto, una vicenda durata vent’anni – il distributore venne chiuso nel 2005 – e un progetto del 2017 pensionato ancora prima di essere discusso, con un parcheggio, uno spazio verde e un punto di raccolta ad alta tecnologia di prodotti da recuperare: per quest’ultimo si sarebbe voluto utilizzare il sottosuolo, con schede elettroniche per l’accesso, controllo tramite telecamere.

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