Occupazione abusiva di parte di una fabbrica: denunciate due persone

Con la collaborazione preziosa della Polizia Municipale di Assisi, gli agenti del Commissariato P.S. Assisi organizzavano un blitz in una fabbrica ormai in disuso nella periferia di Assisi.

Gli agenti facevano irruzione con la collaborazione dei proprietari dello stabile e dopo una breve ricognizione scoprivano un locale protetto da una porta di risulta chiusa dall’interno. Dalla fessura di questa porta gli agenti di polizia riuscivano ad intravedere due soggetti che dormivano su un materasso.

A quel punto i poliziotti dopo averli invitati invano ad aprire la porta irrompevano all’interno.

All’interno dello stabile venivano dunque identificati due soggetti, un 39enne marocchino, avente precedenti di polizia e già attinto da un foglio di via dal Comune di Assisi e un 38enne marocchino con diversi precedenti per reati contro il patrimonio, anch’egli gravato da un Foglio di via dal Comune di Assisi e dal Comune di Foligno.

Per tali motivi i due soggetti venivano denunciati in stato di libertà per il reato di invasione di edifici, danneggiamento e inosservanza al provvedimento del Foglio di via dal Comune di Assisi E Per il 38enne veniva altresi’ avviata la procedura per la sua espulsione.