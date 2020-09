Omicidio Filippo Limini, c’è un quarto arresto avvenuto in Germania

È stato arrestato in Germania e si trova attualmente in carcere il quarto uomo indagato per omicidio preterintenzionale in concorso con gli altri tre giovani per la rissa mortale avvenuta fuori da un locale di Bastia Umbra a Ferragosto. Quella notte perse la vita il giovane spoletino Filippo Limini, 25 anni.

L’uomo è stato arrestato dalle autorità tedesche le quali sono intervenute per dare esecuzione ad un mandato di arresto europeo. Un mandato che era stato emesso però dall’autorità giudiziaria romena dove il giovane deve ancora scontare una condanna definitiva che gli è stata inflitta per lesioni colpose quando ancora era minorenne.

Non è chiaro se il giovane verrà rimpatriato in Romania o arriverà in Italia. Diventano così quattro le persone poste in arresto ed indagate per i tragici fatti di quella notte, avvenuti in viale Giontella, nel parcheggio adiacente il Palazzetto dello Sport di Bastia Umbra.