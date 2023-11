Onorificenze dell’Ordine “al Merito della Repubblica Italiana”, gli assisani Russo e Cianfrone tra i premiati

Nel Salone Bruschi della Prefettura di Perugia si è celebrato mercoledì 29 novembre il merito di cittadini che hanno onorato la Nazione con le loro opere. Il prefetto Armando Gradone, con i primi cittadini dei Comuni dove vivono i protagonisti della cerimonia, ha conferito quindici onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, per aver dato lustro alla scienza, all’arte, all’umano.

Tra gli insigniti due assisani: ad Antonio Russo il conferimento del titolo di commendatore al merito della Repubblica Italiana e ad Amedeo Cianfrone quello di cavaliere. Come spiega il sindaco Stefania Proietti dal suo account Facebook, Antonio Russo, presidente dell’Associazione dei Priori del Piatto di Sant’Antonio, è nel consiglio di amministrazione della “Casa Sorella Povertà”. Amedeo Cianfrone, maggiore della Guardia di Finanza, è in servizio presso il comando regionale con il ruolo di capo ufficio amministrazione. “Congratulazioni ai due illustri cittadini che con il loro impegno sono sempre disponibili per il bene comune”, le parole della prima cittadina. Gli altri insigniti con le onorificenze sono Fabrizio Baglioni, Giacomo Bartolini, Domenico Calabrò, Elena Chessa, Maria Caldari, Salvatore Erbetti, Claudio Fallarino, Catia Giovi, Mario Giuliani, Michele Marzoli, Matteo Moriconi, Mirco Temperini e Nicolò Scuderi.

Il riconoscimento, conferito con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi legge 3 marzo 1951, n° 178, è: “destinato a ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”.

