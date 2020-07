Orari degli autobus ad Assisi di nuovo consultabili dopo le proteste

Dopo giorni di proteste, finalmente sono tornati consultabili “a occhio” gli orari degli autobus ad Assisi, fino a qualche giorno fa e per tutto il periodo della pandemia disponibili solo attraverso QR Code. Un codice da inquadrare con uno smartphone e che, previo download di un apposito programma, rimbalzava al sito di Busitalia, gestore del servizio, con tutti gli orari urbani ed extraurbani degli autobus.

In alternativa, era possibile digitare l’indirizzo del sito tramite un url ‘scorciato’. Un modo veloce per evitare di dover mandare in giro personale a ogni minimo cambiamento del servizio. Che peraltro ad Assisi è comunque tutto sommato rimasto sempre invariato. Ma la consultazione online non è proprio agevole per tutti.

“Efficienza dovrebbe essere sinonimo di fruibilità. O no? Come fa chi non ha uno smartphone come fa? Bisognerebbe avere un po’ più rispetto delle persone anziane poco avvezze a certe tecnologie, i veri utenti del servizio in questo momento”, una delle segnalazioni sui social che pensava a pellegrini e cittadini anziani che non sono tecnologici.

Dopo svariate lamentele al comando dei vigili urbani, all’amministrazione comunale e persino a Busitalia, finalmente gli orari degli autobus ad Assisi sono stati ripristinati. In quasi tutte le fermate delle linee A-B-C sono tornati i cartelli con gli orari ora per ora, e in versione anche “consultabile a occhio”.