Ordigno bellico di 50 chili rinvenuto a Petrignano di Assisi

Ordigno bellico rinvenuto a Petrignano di Assisi. Mentre i tecnici di Umbra Acque stavano scavando per dei lavori di manutenzione ad una conduttura quando l’acciaio, l’ordigno è stato liberato dalla terra e subito è scattato l’allarme. (Continua dopo l’immagine)

L’ordigno bellico pesa circa 50 chili, probabilmente una bomba aerea risalente alla seconda guerra mondiale. Il ritrovamento poco lontano dall’aeroporto dell’Umbria San Francesco. Sul posto, per la messa in sicurezza dell’area, gli agenti del commissariato di Assisi e gli artificieri antisabotaggio del Nucleo Investigativo dei carabinieri di Perugia.

Le operazioni hanno richiesto l’evacuazione in via precauzionale, su ordine della prefettura di Perugia, di alcune famiglie residenti in zona, ospiti e personale di un paio di attività commerciali, che sono potute rientrare nel tardo pomeriggio. Sono ora attesi gli artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri militari di Castel Maggiore per verificare le condizioni dell’ordigno, il funzionamento del suo innesco e la sua pericolosità.

In attesa di capire se verrà disinnescato o fatto brillare, si cerca di capire se le operazioni potrebbero portare all’evacuazione della zona e dell’aeroporto. Operatività dell’aeroporto che ad ad ora non è stata interrotta e non sarebbe a rischio, almeno nell’immediato, fino alla messa a punto del piano di sicurezza per la rimozione della bomba.

Immagini: screenshot TGR Umbria

