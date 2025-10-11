Ordina on line un pezzo di ricambio dell’auto ma è una truffa: due denunce

Un 51enne assisano pensava di acquistare un finestrino e ha "perso" 100 euro

Ha acquistato per un centinaio di euro il pezzo di ricambio, un finestrino di un’auto messo in vendita su un sito di e-commerce da una società di demolizioni, ma si è ritrovato con un nulla di fatto in mano. La trattativa era avvenuta tramite un’applicazione di messaggistica istantanea, attraverso l’utenza telefonica presente nell’inserzione pubblicitaria. Dopo aver concordato il pagamento di 100 euro, il cliente aveva proceduto al versamento della cifra tramite il codice iban indicato, con un bonifico istantaneo.

Dopo qualche giorno di attesa l’uomo, un 51enne assisano, insospettito per il mancato arrivo del pezzo di ricambio, ha chiamato il venditore al numero di telefono presente nell’inserzione, senza però ottenere alcun riscontro in merito. E quando, senza arrendersi, ha chiamato direttamente l’azienda che teoricamente aveva messo in vendita il finestrino, ha scoperto di essere stato vittima di una truffa; il personale della ditta di autodemolizioni, infatti, si era detto all’oscuro della vendita.

Grazie agli accertamenti effettuati dagli agenti guidati dal primo dirigente Francesca Domenica Di Luca, è stato possibile ricostruire la dinamica dell’accaduto e i flussi di denaro. Nello specifico è stato rintracciato il titolare del conto corrente postale sul quale era stato effettuato il pagamento, aperto ed estinto dopo poco la transazione, ovvero una donna 51enne, residente fuori regione, già nota alle forze dell’ordine per truffe commesse con le stesse modalità: vendite simulate di pezzi di ricambio per autovetture. Dagli accertamenti effettuati anche sull’utenza telefonica utilizzata per il compimento della truffa, è stato possibile risalire all’intestatario, un cittadino straniero 48enne, anch’egli coinvolto, nei soli ultimi 7 mesi, in ben 14 episodi delittuosi commessi con le stesse modalità. Per tali motivi, al termine delle attività di rito, i due soggetti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa.

