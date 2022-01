Ospedale di Assisi, nasce ufficialmente il comitato per il potenziamento

Dopo essere stato annunciato nei giorni scorsi dai capigruppo di maggioranza, nasce ufficialmente il comitato per il potenziamento dell’ospedale di Assisi. “Allo scopo di rendere attori anche coloro che sono i più diretti interessati al miglior funzionamento della Sanità Pubblica nel territorio, si è costituito un Comitato per il ‘Potenziamento dell’ospedale di assisi e dei presidi socio-sanitari della Zona sociale tre e per l’immediato ripristino degli operatori sanitari’, si legge in un foglio di Google Drive dove cittadini e associazioni possono lasciare i loro contatti per essere aggiornati sulle iniziative.

“A questo comitato – si legge nella nota – possono partecipare liberamente tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intendono impegnarsi nel dar voce all’iniziativa di tutela di uno dei Diritti fondamentali del Cittadino, che è quello della salute, garantito dalle pubbliche istituzioni.Con il contributo e l’impegno dei Cittadini, delle Associazioni, dei Professionisti, in particolare dei Medici di Assisi e degli altri Comuni del Distretto si può far comprendere con più forza l’importanza di un territorio che conta 62.000 abitanti, che ospita oltre 5.000.000 di turisti all’anno, cifra che non ha lontanamente uguali in Umbria e che registra una tra le prime posizioni in Italia”.

“Da tenere in considerazione, inoltre, che è anche sede di uno dei maggiori aggregati industriali e artigianali della Regione e, non ultimo, dove risiedono Congregazioni e Istituti Religiosi maschili e femminili, con un numero di Religiosi il cui rapporto rispetto alla popolazione residente è il più alto in Italia. Tutto ciò e molto altro presuppongono un approccio singolare alla riorganizzazione dell’assetto sanitario da parte dei Responsabili Politici e Tecnici della Regione Umbria.

Per facilitare l’adesione al Comitato di potenziamento dell’ospedale di Assisi – utilizziamo questo form allo scopo individuato, che va compilato per segnalare la propria partecipazione ed essere informato circa gli eventi e le azioni del Comitato. Per inviare suggerimenti e ricevere ulteriori informazioni si può fare riferimento all’indirizzo e-mail: [email protected] Siamo certi – conclude la nota – che l’attiva partecipazione rappresenta il miglior modo per rendere efficace la mobilitazione”.

