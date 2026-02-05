Ostensione delle spoglie mortali di San Francesco, riunione operativa per l’accoglienza dei pellegrini (video)

Nella mattinata di mercoledì 4 febbraio 2026 si è tenuta, presso la Sala della Conciliazione di Assisi, una riunione convocata dal Prefetto della Provincia di Perugia, Francesco Zito, per definire, nel dettaglio, l’organizzazione dei dispositivi di safety e security, nonché le modalità di accoglienza dei numerosissimi pellegrini che si recheranno in città dal 22 febbraio al 22 marzo in occasione dell’ostensione delle spoglie mortali di San Francesco, nell’anno dell’ottocentesimo centenario dalla morte del santo. I pellegrini prenotati sono oltre 350.000 ma i francescani hanno ancora a disposizione circa 100.000 posti, senza contare chi arriverà in città sperando di trovare “un buco” (ma in Basilica si entra solo previa prenotazione e rispettando gli orari) e chi arriverà per curiosità.

In totale i flussi dovrebbero quindi essere circa di mezzo milione di persone in un mese. Alla riunione hanno preso parte, rappresentanti della Regione e della Provincia, il rappresentante della Diocesi, il Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Sindaco di Assisi, rappresentanti del Sacro Convento e della Basilica di S.Maria degli Angeli, il Capo Compartimento Anas, il Direttore della Asl Umbria 1, il Direttore Generale della Protezione Civile della Regione, il Direttore regionale Salute e Welfare, il rappresentante del Servizio 118 Umbria. Nel corso dell’incontro si proceduto ad una attenta ed articolata disamina di tutti i profili afferenti l’ordinata e adeguata accoglienza del consistente numero di turisti che affluiranno ad Assisi per esprimere la propria devozione al Santo Patrono d’Italia, riservando particolare attenzione alla cornice di sicurezza che dovrà accompagnare, in maniera ineludibile e non derogabile, ogni momento delle celebrazioni che si dipaneranno in Assisi e nelle zone limitrofe.

La riunione, è stata fortemente voluta dal Prefetto quale ulteriore momento di confronto e di analisi, in maniera coordinata e sinergica, da parte di tutte le componenti pubbliche e religiose, al fine di delineare un meccanismo quanto più mirato e pertinente all’importante evento, che vedrà Assisi quale meta nazionale e internazionale per centinaia di migliaia di persone. Il Prefetto ha sottolineato, in particolare, come l’ostensione delle spoglie mortali di San Francesco rappresenti un ulteriore banco di prova per un apparato organizzativo e ricettivo già efficiente e rodato, che ha mostrato in passato risultati significativi e apprezzabili, ma che va continuamente aggiornato e affinato, sia in ragione del mutato contesto internazionale ed interno, sia in considerazione del diverso profilo degli utenti che si recheranno nel territorio assisano. Nella riunione è stato ribadito che sarà consentito l’accesso alla Basilica di S.Francesco per assistere all’ostensione delle spoglie del santo unicamente a coloro che si saranno prenotati, rispettando rigorosamente gli orari assegnati. Nel video l’intervista ai sindaci di Assisi e Bastia (che con Assisi avrà dei progetti in comune) Valter Stoppini ed Erigo Pecci. (Continua dopo il video – link diretto)

“L’ostensione – le parole del sindaco Stoppini – sarà l’evento più importante, si prevedono oltre 650.000 persone. Siamo pronti ad accogliere con entusiasmo queste persone, ma al tavolo con la Prefettura abbiamo chiesto di tenere conto delle necessità di commercianti e residenti del centro storico, e per questo abbiamo chiesto attenzione. Spero di essere all’altezza con i miei collaboratori e di portare avanti questo ottocentenario nel migliore dei modi”. “Assisi – ha aggiunto Pecci – ha un ruolo faro, abbiamo una sequenza di eventi straordinari. Noi siamo legati ad Assisi, con il nostro ruolo, che è di supporto e proposizione e sinergia. Questi 800 anni sono l’occasione per fare qualcosa insieme, ovviamente con modestia, e stasera ho consegnato al sindaco un progetto in tal senso”.

© Riproduzione riservata