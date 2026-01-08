Ottavo centenario francescano, dal Comune contributi per progetti ed eventi culturali

Stanziamento di 100.000 euro [e massimo fino a 8.000 euro a progetto] per valorizzare la figura e il messaggio del Santo

In occasione dell’ottavo centenario francescano della morte di San Francesco, il Comune di Assisi ha stanziato 100mila euro per contributi a sostegno di progetti ed eventi culturali finalizzati valorizzare la figura e il messaggio del santo e il suo legame con la città. Per accedere alle risorse, occorre partecipare al bando pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, al seguente indirizzo. Le domande vanno presentate entro il 2 febbraio 2026.

I fondi a disposizione per l’ottavo centenario francescano sono destinati ad enti, associazioni o gruppi già costituiti, senza fini di luco, con sede nel territorio comunale e operanti nello stesso, dotati di statuto, che risultino essere Associazioni di promozione sociale (APS), Organizzazioni di volontariato (ODV), enti filantropici, società di muto soccorso o altre forme associative simili, regolarmente iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS). Possono partecipare anche istituti scolastici di Assisi.

L’obiettivo è sostenere, coinvolgere e valorizzare realtà operanti nel settore culturale, teatrale, musicale, cinematografico, letterario e artistico in generale, capaci di distinguersi per qualità creativa e capacità attrattiva nell’ambito di iniziative legate al centenario francescano, con iniziative finalizzate a promuovere i valori di pace, accoglienza, spiritualità e amore per il creato cari a San Francesco. Progetti e attività dovranno essere realizzati nel periodo intercorrente tra la pubblicazione dell’avviso e il 31 dicembre 2026, salvo proroghe. Secondo quanto previsto dal bando, le istanze vanno presentate compilando gli appositi moduli allegati allo stesso e inviando tutta con la documentazione richiesta entro e non oltre le ore 13.00 del 2 febbraio 2026, attraverso una delle seguenti modalità: a mezzo raccomandata A/R; per PEC all’indirizzo comune.assisi@postacert.umbria.it; a mano all’ufficio protocollo del Comune di Assisi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00.

Le domande pervenute verranno valutate da un’apposita commissione interna, composta dal dirigente del settore competente, dal responsabile dell’ufficio cultura, dal responsabile dell’ufficio turismo e dal segretario verbalizzante. L’ammontare complessivo di 100mila euro verrà ripartito fra i progetti ammessi, in base ai criteri fissati nel bando, fino a un massimo di 8mila euro per ogni associazione o ente. Il contributo assegnato potrà coprire fino al 60% delle spese sostenute, che dovranno essere debitamente rendicontate.

Foto di Gary Walker-Jones | via Unsplash

