Paga per un corso da frigorista, ma è una truffa: 50enne a processo

Un corso per frigorista che si è rivelato una truffa. Per questo un cinquantenne di Assisi è finito a processo “perché agendo quale responsabile” di una società di formazione, avrebbe pubblicato un annuncio per il “rilascio di patentino europeo frigoristi” che si ottiene solo tramite organismi di valutazione riconosciuti dall’ente Icqm, istituto per le certificazioni e organismi di valutazione. I frigoristi sono coloro che si occupano dell’assemblaggio, della riparazione, dell’assistenza e della manutenzione degli impianti di refrigerazione commerciale. Lo stipendio di questo tipo di tecnici è di circa 20.000 euro l’anno, con punte anche di 30.000 per i tecnici esperti.

La vittima – stando a quanto riporta Perugia Today – è un giovane che sarebbe stato indotto “con artifizi e raggiri” a pagare circa mille euro per il patentino da frigorista. La vittima sarebbe stata indotta in errore “sulla serietà dell’offerta e sulle competenze certificative” della sua società e si faceva fareun bonifico di 936 euro. Il tutto sarebbe poi proseguito anche in fase di esame “utilizzando un test predisposto su carta intestata Icqm, quindi reiterando l’artifizio, inviandogli un certificato in apparenza emesso da Icqm (da questo disconosciuto)”. Per il giovane oltre al danno la beffa, visto che ha dovuto pagare per un nuovo corso certificato.

Foto di Tingey Injury Law Firm | via Unsplash

© Riproduzione riservata