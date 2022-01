Piazza del Comune con sosta selvaggia, traffico fermo e proteste (foto)

In diversi si chiedono come è potuto accadere - stavolta - “proprio in quella zona”

(Ste.Ber.) Singolare episodio di sosta selvaggia nel tardo pomeriggio di oggi martedì 25 gennaio 2022 in Piazza del Comune ad Assisi. Una persona al volante ha pensato bene di parcheggiare la sua auto in sosta in Piazza del Comune, bloccando la ‘via di fuga’ che porta verso via Roma. Il conducente ha infatti parcheggiato lungo l’unico tratto di strada aperto in quella zona dove le auto in transito a salire da via Portica sfociano poi in via San Gabriele dell’Addolorata. (Continua dopo la foto)

Traffico in tilt e auto in sosta, in moto, accodate in attesa dello “sblocco”. Il tutto è durato diversi minuti, ossia fin quando il conducente non è tornato verso l’auto liberando il passaggio. In diversi hanno notato il singolare episodio, non lontana anche un’auto della Polizia Locale parcheggiata a pochi metri di distanza. E sempre in diversi si sono chiesti “come è potuto accadere il singolare fatto, proprio di fronte al Palazzo del Comune di Assisi?”. E ancora una volta il parcheggio selvaggio (che ad Assisi ‘spopola’) resta impunito. La Polizia municipale, allertata anche da qualche presente, è arrivata in pochi minuti, ma quando oramai la situazione si era risolta.

(Immagine in evidenza tratta da la webcam live di Umbria Webcam)

© Riproduzione riservata