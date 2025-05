Parcheggio Matteotti, Saba e Comune: “Alla riapertura del piano sopra, priorità per cittadini, attività e servizi”

Qualora fosse possibile riaprire a breve al pubblico il piano scoperto del parcheggio Matteotti ad Assisi, reso inagibile da un incendio il 2 maggio scorso, sarà data priorità di sosta a cittadini, attività e servizi presenti in zona. Comune di Assisi e Saba Italia, gestore della struttura, in una nota congiunta, fanno chiarezza sul tema dell’eventuale possibilità di utilizzo dei posti auto esterni.

In merito a recenti voci apparse sui social e a notizie diffuse attraverso diversi canali web, relative alla destinazione futura del piano scoperto del parcheggio di Piazza Matteotti, Saba Italia assicura che, qualora a seguito di verifiche vi sia la possibilità di riaprire tale area, ogni decisione sull’utilizzo della stessa verrà presa in stretto coordinamento con il Comune di Assisi. L’obiettivo di entrambi i soggetti è garantire un uso funzionale e ordinato del parcheggio, assicurando priorità e opportunità di sosta in base alle specifiche necessità dei cittadini, delle attività e dei servizi presenti nella zona, tenendo comunque conto anche delle esigenze di altre categorie di utenti.

Al momento, purtroppo, non è possibile indicare una data certa per la riapertura al pubblico di tale area, poiché i tempi risultano condizionati dalle necessarie verifiche tecniche e dai connessi adempimenti tecnico-amministrativi.

Comune e Saba s’impegnano a fornire puntuali aggiornamenti sull’andamento delle attività finalizzate alla riapertura parziale del parcheggio e a comunicare tempestivamente le modalità di accesso e fruizione dell’area, non appena definite.

Al fine di limitare al massimo i disagi degli abbonati al parcheggio Matteotti, Saba ricorda infine che è stata prevista la possibilità di utilizzare, con il medesimo abbonamento e alle stesse condizioni economiche, i parcheggi Mojano e Porta Nuova gestiti dalla stessa società. In alternativa, verrà rimborsato il costo dell’abbonamento.

