Paura alla stazione per un uomo con pistola rivelatasi giocattolo: una denuncia

Momenti di paura alla stazione ferroviaria sabato 24 maggio pomeriggio per un uomo che, armato di pistola poi rivelatasi, secondo le prime informazioni, un’arma giocattolo, si aggirava tra i passanti. Immediato l’intervento dei carabinieri, che in zona hanno la sede della compagnia: l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha immediatamente consegnato l’arma rivelatasi una pistola giocattolo senza il tappo rosso che permette di capire la scarsa pericolosità. L’uomo, fermato, è stato portato in commissariato e denunciato. Poco meno di un anno fa sempre a Santa Maria e sempre in zona stazione due minori erano stati identificati sempre dai carabinieri perché andavano in giro con una pistola giocattolo priva del tappino.

