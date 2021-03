[FOTO DI REPERTORIO, articolo originale delle 17.20 ultimo aggiornamento delle 19.40] Bimbo investito ad Assisi centro, ambulanza e municipale sul posto. Secondo le prime informazioni i fatti sarebbero avvenuti intorno alle 17 del pomeriggio di giovedì 4 marzo 2020, nel rione di San Pietro, vicino all’omonima abbazia. Una macchina avrebbe urtato il ragazzino, secondo le prime informazioni giovanissimo, circa 4 anni. Stando ai primissimi rilievi, il bimbo avrebbe lasciato la mano della mamma, forse per attraversare la strada, e sarebbe stato urtato dall’auto, che comunque non andava forte. Madre e figlio risiedono entrambi nella zona. A guidare la vettura una ventenne, anch’essa residente nell’assisano.

Il bimbo investito è stato soccorso dal personale del 118, e portato in ospedale a Perugia per gli accertamenti del caso, in codice rosso. Nonostante l’apprensione causata dall’ambulanza a sirene spiegate in giorni come questi in cui il centro storico è silente, le sue condizioni non sarebbero gravi. Il bambino – che era vigile e cosciente – è comunque ancora a Perugia per tutti gli accertamenti necessari. Sul posto per i rilievi la municipale di Assisi, guidata da Antonio Gentili. Secondo l’ufficio stampa del Santa Maria della Misericordia, il bimbo investito ad Assisi centro ha riportato delle contusioni abrasive ma nulla di rotto è risultato dagli esami diagnostici. Vista la giovane età, verrà però trattenuto per alcuni giorni in pediatria, affinché i sanitari possano monitorare l’evolversi della situazione.