Ad Assisi nasce (temporaneamente) la linea E: coprirà San Damiano e l’Eremo delle Carceri

Nuovo servizio di trasporto pubblico attivato da Busitalia d’intesa con Regione e Comune: per ora sarà dall'1 al 25 ottobre, con possibilità di estensioni future

Per 25 giorni ad Assisi nasce la linea E, toccherà San Damiano e l’Eremo delle Carceri; il servizio sarà per il momento “temporaneo”, ma ha possibilità di estensioni future. Dal 1° ottobre 2025, ad Assisi cittadini e turisti potranno raggiungere con mezzi pubblici Eremo delle Carceri e Santuario di San Damiano, attraverso una nuova linea di trasporto urbano promossa da Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS), d’intesa con la Regione Umbria e il Comune di Assisi. Si tratta di un servizio attivato in via sperimentale, in occasione del Giubileo 2025 e delle imminenti festività francescane, con l’obiettivo di dare una risposta concreta alla crescente domanda di mobilità verso le principali mete d’interesse turistico e religioso del territorio.

La nuova linea – denominata “Linea E”, dove “E” sta per Eremo – si configura come estensione del servizio comunale urbano, con il seguente percorso: Piazza Unità d’Italia – San Damiano – Piazza Matteotti – Eremo delle Carceri, con partenze ogni 60 minuti. Per il momento sarà attiva fino al 26 ottobre prossimo, con possibilità di estensione in futuro. Informazioni dettagliate su orari e fermate sono disponibili su www.fsbusitalia.it.

“Si tratta di un’iniziativa voluta dal Comune – sottolinea il sindaco di Assisi, Valter Stoppini – nata grazie alla disponibilità della Regione Umbria e di Busitalia e alla volontà di migliorare l’accessibilità alle mete spirituali e culturali della città. Un servizio importante, che offre una risposta concreta a cittadini, pellegrini e visitatori che, per la prima volta, possono utilizzare mezzi pubblici per raggiungere più agevolmente questi luoghi. Ringrazio la Regione e l’azienda per la collaborazione, con l’auspicio che il servizio possa diventare effettivo tutto l’anno”.

© Riproduzione riservata