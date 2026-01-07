Per la Basilica di Santa Maria degli Angeli il governo stanzia altri 2.6 milioni di euro

Via libera alla riqualificazione della pavimentazione e dei gradoni/sedute per i pellegrini, ammalorati e fatiscenti, della piazza della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli di Assisi. L’intervento, fortemente voluto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, sarà realizzato dal MIT che ha finanziato l’opera con 2,6 mln di euro, nell’ambito della programmazione degli interventi per la tutela del patrimonio culturale e artistico.

Il progetto prevede il rifacimento della piazza, di interesse culturale e storico, oltre alla manutenzione straordinaria finalizzata alla conservazione e valorizzazione della zona, anche in vista della celebrazione dell’ottocentenario della morte del santo Francesco che si celebrerà il prossimo anno. L’opera consentirà anche un migliore accesso ai percorsi fruibili ai disabili, per una completa inclusione e per consentire la massima accessibilità ad una Basilica tra le più amate e visitate.

“Grazie ai fondi stanziati dal governo Meloni prende avvio la riqualificazione della piazza antistante la Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli, nell’ambito del programma del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la tutela del patrimonio culturale e storico”, le parole del sottosegretario al ministero dell’Interno Emanuele Prisco, secondo cui “il progetto restituirà sicurezza, decoro e piena accessibilità a uno dei luoghi simbolo della nostra regione, oggi segnato dal tempo, migliorandone la fruibilità per pellegrini e cittadini e valorizzando l’impianto architettonico originario, anche in vista dei grandi eventi legati all’ottocentenario della morte di San Francesco nel 2026. Un ringraziamento al Comitato nazionale per l’ottavo centenario della morte di San Francesco per il lavoro di impulso e coordinamento svolto”, conclude Prisco.

Anche il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Assisi esprime “profonda soddisfazione per l’avvio degli attesi interventi di restauro e riqualificazione presso la Basilica papale di Santa Maria degli Angeli. Restituire splendore alla facciata della Basilica e rendere la piazza antistante più sicura e fruibile – scrivono i consiglieri Morosi e Martellini – è un dovere verso la nostra identità e verso i milioni di pellegrini che Assisi si appresta ad accogliere in questo 2026”. “Grazie all’attenzione del Governo e del Comitato Nazionale per l’Ottavo Centenario, arrivano risposte concrete per il nostro territorio. Ora, però – prosegue la nota – è fondamentale che la Regione Umbria, destinataria dei fondi, proceda con la massima determinazione nella fase attuativa. Siamo a gennaio 2026: non c’è spazio per rallentamenti burocratici. Le opere devono essere realizzate nei tempi previsti per garantire che il cuore di Santa Maria degli Angeli sia all’altezza del valore universale del nostro Santo Francesco”.

