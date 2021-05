Perdita d’acqua a Santa Maria, lavori in corso e alimentazione ripristinata (foto)

Lavoro intenso per riparare il danno in pieno centro. "È stata ripristinata l'alimentazione della rete idrica a Santa Maria degli Angeli, ci scusiamo per il disagio" - lo comunica il sindaco di Assisi alle 22.50 circa

Si lavora intensamente a Santa Maria degli Angeli per riparare il danno relativo ad una perdita d’acqua. La rottura in pieno centro, laddove si sta operando per la nuova pavimentazione costituita dai sampietrini. A segnalare il guasto anche diversi cittadini nei vari gruppi social.

Diverse le vie, tutte centrali, dove manca acqua a Santa Maria degli Angeli. L’acqua sarebbe – dalle prime informazioni – venuta a mancare intorno alle 21, orario di inizio dei lavori di manutenzione. Uomini incessantemente operativi per riparare il danno con la conduttura che dovrebbe essere riparata nelle prossime ore garantendo il ritorno alla normalità nel minor tempo possibile.

AGGIORNAMENTO DELLE 22.50 DI LUNEDì 31 MAGGIO

“È stata ripristinata l’alimentazione della rete idrica a Santa Maria degli Angeli. Il guasto, in prossimità dei lavori in via Patrono, è stato riparato dai tecnici di Umbra Acque, sollecitati dall’amministrazione. Ora l’alimentazione idrica sta tornando gradualmente alla normalità. Ci scusiamo per il disagio”. A comunicarlo – via Facebook – il sindaco di Assisi Stefania Proietti.

