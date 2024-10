Il Pincio in corsa per diventare un “Luogo del cuore”: raccolta firme per un’ulteriore valorizzazione

Il Comune chiama a raccolta le scuole superiori per aiutare il Parco, al momento in quindicesima posizione

Far diventare il Pincio un luogo del cuore FAI, con tutto quello che comporta, in termini di vetrina ma anche di contributi economici se il parco, al momento in quindicesima posizione con oltre 2.300 firme (i primi sono tra le 7 e le 8.000), dovesse riuscire a rientrare nei primi tre classificati. E per questo l’amministrazione comunale mobilita le scuole.

Con ordine: il gruppo FAI di Assisi ha infatti ottenuto l’inserimento del Parco Regina Margherita di Assisi (per tutti il Pincio) tra i luoghi FAI da non dimenticare e da proporre come sedi di interventi di tutela, restauro e valorizzazione. Per sostenere la candidatura del Pincio è possibile votarlo con un semplice clic entrando nel sito internet del FAI oppure in forma cartacea sottoscrivendo i relativi moduli (come accaduto in occasione della fiera di San Francesco quando i volontari Fai e del Comitato per il Pincio hanno girato per gli stand). I luoghi classificatisi tra i primi tre a livello nazionale riceveranno un contributo economico a fronte di un progetto concreto di valorizzazione da concordare con il FAI.

“Il Pincio rappresenta un bene ambientale e culturale di grande importanza per la comunità assisana, e da diversi anni è oggetto di riqualificazione da parte dell’amministrazione comunale e di specifiche azioni di valorizzazione da parte del Comitato Civico per il Pincio. Pur necessitando di interventi di grande rilevanza dal punto di vista economico e strutturale, per i quali l’amministrazione sta cercando opportune fonti di finanziamento a livello nazionale, il Comune di Assisi ha intrapreso opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e messa in sicurezza a valere su fondi propri, che hanno consentito la riapertura di gran parte del parco al pubblico”, ricorda la giunta in una nota.

Nel corso del 2024 il comune di Assisi ha investito risorse di bilancio ed ha effettuato la messa in sicurezza delle balaustre, le potature, il recupero dei sentieri, il ripristino dei camminamenti e la regimazione delle acque. Nuovi interventi sono imminenti grazie a un finanziamento regionale di 30mila euro, con cui verrà sistemata l’area giochi nella quale verranno risposte anche le tradizionali ‘casette’ in legno rivisitate e costruite sulla base di foto e ricordi messe a disposizione dagli assisani. Tra i diversi progetti che possono trovare attuazione all’interno del Pincio particolare interesse rivestono quelli a beneficio della popolazione giovanile e scolastica. Alla luce di questa vocazione l’Amministrazione Comunale ha inviato nei giorni scorsi una lettera ai Dirigenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado del territorio chiedendo loro, in considerazione dell’importanza della valorizzazione del Parco Regina Margherita, di valutare la possibilità di informare di questa opportunità gli studenti dei loro Istituti favorendo la possibilità di voto.

