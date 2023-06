Ponte del 2 giugno: centro ‘chiuso’, a Santa Maria degli Angeli commercianti in subbuglio (foto)

Ponte lungo del 2 giugno e vie del centro chiuse a Santa Maria degli Angeli, commercianti e operatori turistici in subbuglio. Dalla mattina del 2 giugno a causa delle giornate di festa da bollino rosso, il centro della cittadina di Santa Maria degli Angeli è chiuso al traffico e la protesta non si è fatta attendere. A contattare la redazione di Assisi News di prima mattina i commercianti del centro angelano alla presenza di Vincenzo Di Santi, presidente di Confcommercio Assisi e Valfabbrica.

“Questa è una situazione insostenibile e che deve finire – dicono a gran voce decisi a protestare richiedendo dei chiarimenti immediati – da troppo tempo va avanti questa storia che ci penalizza in maniera evidente. Un centro di Santa Maria degli Angeli del tutto chiuso e deserto fin dalle prime ore della mattina, in giornate di affluenza turistica ed una situazione destinata a proseguire per altri giorni. Tutto questo è inaccettabile” – tuonano.

Alla base della protesta, anche il fatto che ad Assisi, in un anno 2023 caratterizzato da molti “ponti” estivi, anche la situazione legata ai reali guadagni delle attività, che a parere di chi scrive ne risentirebbero, e non di poco: “Il periodo è già durissimo, se si pensa agli aumenti costanti ormai in voga da mesi, le nostre attività stanno subendo così un’ulteriore penalizzazione – sottolineano – il centro è deserto, vedere per credere (allegate al comunicato anche le immagini scattate da chi protesta, ndr).

Protesta che si amplia a tutte le vie del centro, da via Becchetti, fino a via De Gasperi, ed in particolare a via Patrono d’Italia, per “una situazione ancora peggiore” anche a causa della viabilità modificata a causa dei lavori al cantiere della Basilica di Santa Maria degli Angeli su via Protomartiri Francescani: “Oltre alla chiusura del centro e di via Patrono d’Italia – sottolineano infatti Di Santi e i commercianti – allo stesso tempo via Protomartiri Francescani tornata a senso unico peggiora una situazione già grave di suo. Se teniamo conto – aggiungono – che anche chi arriva ad Assisi passando da Santa Maria degli Angeli viene deviato per raggiungere i parcheggi e poter usufruire delle navette per il centro storico, noi siamo definitivamente tagliati fuori e questo è inaccettabile. Ci attendiamo una risoluzione urgente con la riapertura del centro angelano, che parta da subito”.

