Porta Nuova, incontro su accessi e mobilità: quattro le ipotesi di lavoro

Progetti tra i 2,9 e i 7 milioni, per il Comitato Proietti avrebbe detto che “L’ascensore esterno non è la mia scelta”, preferendo un mix scala mobile / ascensore

Incontro molto partecipata quella che si è tenuta ieri sul futuro di Porta Nuova, nodo strategico dell’accesso orientale alla città e tema ormai al centro di un ampio dibattito cittadino. Alla presentazione del “ Progetto ascensori di Porta Nuova “ hanno preso parte cittadini, tecnici e amministratori, con interventi che hanno toccato aspetti urbanistici, paesaggistici ed economici. Per Sintagma Srl è intervenuto l’architetto Tito Berti-Nulli, che ha illustrato le ipotesi progettuali e i relativi costi.

– Ascensore inclinato, che segue il declivio naturale del terreno: costo stimato tra 6 e 7 milioni di euro.

– Ascensore verticale, in tre varianti:

a) verticale esterno: 2,9 milioni di euro;

b) verticale interno: 6,5 milioni di euro;

c) verticale con parte interrata: 3,5 milioni di euro.

Tutte le soluzioni prevedono uscite al livello o al di sotto dei giardini di Porta Nuova. “Se il quadro economico è stato esposto con chiarezza – sottolinea il Comitato – la presentazione è apparsa meno convincente sul piano tecnico: numerosi dettagli progettuali non sono stati illustrati o lo sono stati in modo parziale e diseguale, rendendo difficile una valutazione complessiva dell’impatto delle diverse soluzioni. Un limite evidenziato anche dagli interventi successivi. (Continua dopo la foto)

Nel corso dell’assemblea è intervenuta la presidente della Regione Umbria ed ex sindaco di Assisi, Stefania Proietti, che secondo il Comitato “ha dichiarato di non preferire l’ipotesi dell’ascensore esterno. La sua soluzione sarebbe una scala mobile a norma, dunque nuova, e un ascensore dimensionato a persone in carrozzina per disabili Proietti ha riconosciuto che la Regione Umbria non ha mai destinato risorse proprie ad Assisi, affermando che questa situazione deve cambiare e assumendo un impegno politico in tal senso”.

Nel dibattito dal pubblico, Edoardo Minciotti ha espresso una critica puntuale alle argomentazioni di Berti-Nulli, sollevando dubbi sulla proporzionalità dell’intervento e sulla necessità di valutare soluzioni meno impattanti, in grado di garantire accessibilità senza alterare l’equilibrio dell’area. Sono intervenuti anche rappresentanti del Comitato Cittadino per Porta Nuova. Ezio Genovesi ha ribadito che «nessuno è contrario all’accessibilità, ma le soluzioni devono essere proporzionate e spiegate con chiarezza». Silvana Lanari ha ricordato come «Porta Nuova sia anche uno spazio vissuto quotidianamente, conosciuto come i giardinetti». Paola Mercurelli ha sottolineato la necessità di «trasparenza e dati completi per consentire una valutazione consapevole», mentre Paolo Petrozzi ha evidenziato che «accessibilità e tutela del paesaggio non sono obiettivi alternativi». L’assemblea ha confermato che Porta Nuova non è solo una questione tecnica, ma una scelta urbana, economica e identitaria, che richiede approfondimento e confronto pubblico. E’ intenzione del Comitato di andare avanti con una mobilitazione pubblica, essendo risultata insoddisfacente la posizione del Comune.

