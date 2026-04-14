Portali e dintorni a Santa Maria, residenti esasperati: “Servono interventi prima che accada il peggio” (foto)

Segnalazioni da settimane tra via D’Annunzio e via Fogazzaro: bivacchi, degrado e timori per la sicurezza. I cittadini chiedono risposte concrete e interventi immediati

Cresce la tensione nell’area dei Portali a Santa Maria degli Angeli e nelle vie limitrofe, in particolare via D’Annunzio e via Fogazzaro, nei pressi della stazione ferroviaria, dove da settimane i residenti denunciano una situazione ormai fuori controllo.

A lanciare l’allarme – con varie immagini (in fondo all’articolo, nella fotogallery) a documentare la situazione – sono gli stessi abitanti della zona, che segnalano la presenza costante di persone senza fissa dimora che bivaccano tra spazi condominiali e un edificio abbandonato nelle vicinanze. Un fenomeno che, secondo le testimonianze raccolte, si ripete quotidianamente e tende ad aumentare con l’arrivo della bella stagione.

“Non si tratta più di episodi isolati, ma di una presenza stabile. Parliamo di sei o sette persone, a volte anche di più. Bevono, sostano per ore e la situazione può diventare molesta”, raccontano i residenti. Il punto di aggregazione sarebbe favorito anche dalla distribuzione di pasti nella zona, che attira persone in difficoltà ma che, secondo i cittadini, genera effetti collaterali pesanti sulla vivibilità del quartiere.

“La preoccupazione non è solo il degrado, ma anche la sicurezza. Le persone hanno timore anche solo a uscire di casa”, spiegano, parlando di un clima di crescente disagio. Nel corso dei mesi sarebbero state inviate diverse segnalazioni all’amministrazione comunale, coinvolgendo anche amministratori di condominio e rappresentanti istituzionali. Tuttavia, denunciano i cittadini, “non è mai arrivata una risposta chiara su cosa si intenda fare”.

“Abbiamo fatto tutto il possibile, ma nessuno ci dice nulla: né interventi, né tempi, né soluzioni”, aggiungono. A preoccupare è anche il possibile peggioramento della situazione nei prossimi mesi. “Con l’estate il numero solitamente aumenta e diventerebbe anche un problema di ordine pubblico. Gestire poche persone è un conto, ma quando diventano molte di più la situazione può sfuggire di mano”.

Critiche arrivano anche sul fronte del coordinamento: secondo quanto riferito, “perfino alcune realtà assistenziali avrebbero difficoltà nella gestione di queste persone, segnalate come problematiche”. Le segnalazioni si susseguono da tempo e riguardano anche episodi poco piacevoli avvenuti in pieno giorno, anche nei pressi del bar della zona, in un’area densamente abitata e ricca di attività commerciali, come detto non lontana dalla stazione. Nelle vicinanze – via Fogazzaro – si trovano anche i giardini pubblici, recentemente riqualificati e dotati di giochi per bambini, che sarebbero però diventati luogo di bivacco, tra lo sconcerto dei residenti.

Il timore, espresso senza mezzi termini, è che si debba attendere un episodio grave prima di vedere un intervento concreto.

“Non vogliamo ingigantire la situazione, ma nemmeno minimizzarla: è un problema reale e quotidiano”. Da qui l’appello dei residenti: accendere i riflettori sulla vicenda per spingere le istituzioni a intervenire. “Noi qui ci viviamo, abbiamo investito facendo sacrifici. Vorremmo vivere tranquilli. Basta poco – concludono – una presa di posizione chiara, controlli e soluzioni. Ma serve subito”.

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