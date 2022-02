Problemi alla linea Tim ad Assisi, non funzionano linea telefonica e fibra. Non è al momento chiaro per quale motivo la linea sia paralizzata, ma il guasto è esteso: nel centro storico di Assisi, infatti, si registrano problemi da Piazza Matteotti alla zona di San Francesco; disagi e disservizi anche nella zona nuova di Assisi, mentre è apparentemente senza problemi invece tutto il resto del territorio comunale. Ci sarebbero problemi anche con altri operatori, anche se il disservizio principale riguarderebbe Telecom. E – al netto del down totale di oggi – non sarebbe neanche la prima volta che si verificano disservizi di varia natura ed entità.

Nel centro storico, invece, telefoni muti e connessione non disponibile: a funzionare sono solo i cellulari. Il disservizio va avanti da ore: i primi problemi si sono infatti registrati dalle 7 circa di mattina di mercoledì 2 febbraio 2022. E intorno a mezzogiorno non erano ancora stati risolti.

“Gentile cliente – il messaggio inviato da TIM ha chi ha segnalato i problemi alla linea Tim ad Assisi, down fissi e fibra – ti informiamo che stiamo riparando un guasto generalizzato presente nella tua zona che richiede un intervento di particolare complessità e non è necessario intervenire presso il tuo domicilio. Sarà nostra cura avvisarti della risoluzione”. (Maggiori informazioni nelle prossime ore)

Foto Misha Feshchak | via Unsplash

