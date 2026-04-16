Problemi nelle prenotazioni per la carta d’identità elettronica, il Comune: “Oltre 6.000 rinnovi, siamo al lavoro”

Impossibile spesso prenotare l'appuntamento telefonico, l'ufficio anagrafe invita a usare la mail soprattutto se il documento è in scadenza. E sono validi anche passaporto e patente di guida

“Sto provando a contattare ininterrottamente, nella fascia oraria indicata, l’ufficio preposto per prendere appuntamento per il rinnovo della Carta d’Identità Elettronica. Purtroppo senza successo: a uno dei due numeri disponibili non risponde nessuno, mentre all’altro l’operatore risulta sempre occupato”. È uno dei post che girano sui social assisani, ma anche altri cittadini si sono rivolti alla redazione di Assisi News per segnalare che l’appuntamento telefonico per rinnovare la carta d’identità elettronica (ai numeri 075 8138225 – 248 – 250, dalle ore 12.30 alle ore 14.00) è impossibile da effettuare.

Dal Comune di Assisi si fa sapere che le carte d’identità da rinnovare sono circa 6.000 e che operatori e operatrici sono costantemente al lavoro tra telefono e appuntamenti in presenza; chi ha urgenza può scrivere o far scrivere all’indirizzo PEC comune.assisi@postacert.umbria.it e che anche se il telefono sembra libero è possibile che una delle altre linee sia occupata e che quindi l’operatore sia impossibilitato a rispondere. “Pazienza e chi può mandasse una mail”, l’invito. Il Comune si è dotato di due macchine per la carta d’identità elettronica e nei prossimi mesi saranno disponibili aperture straordinarie per ottenere la carta d’identità elettronica.

“È utile ricordare che, per gli spostamenti all’interno del territorio nazionale – sottolineava la nota del Comune nei giorni scorsi – non è obbligatorio essere in possesso della carta d’identità: la normativa vigente riconosce infatti come equivalenti diversi documenti di identificazione, tra cui il passaporto, la patente di guida e altre tessere rilasciate da amministrazioni dello Stato, purché munite di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente. Tali documenti equipollenti sono indicati nell’art.35, c.2 DPR n.445/2000 e possono essere utilizzati non solo per viaggiare, ma in ogni situazione in cui sia richiesta l’identificazione personale”.

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