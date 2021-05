PUC Santa Maria degli Angeli: ripartiti ufficialmente i lavori (foto)

(Stefano Berti) Riparte ufficialmente il cantiere PUC Santa Maria degli Angeli. A comunicarlo in esclusiva ad AssisiNews è Giovanni Bertoldi, amministratore della Michelangelo Costruzioni SpA, società facente parte del Gruppo Barili, proprietaria dell’area ed esecutrice dei lavori di completamento degli edifici residenziali, commerciali ed a servizio ricadenti nel PUC Santa Maria degli Angeli (Ex cava Briziarelli), intervento questo da anni fermo.

La ripartenza era decisa da tempo, le ruspe erano già state riaccese, ma poi la pandemia ha di nuovo fermato tutto. Ora la ripartenza, attesa a Santa Maria degli Angeli e in tutto il territorio, visto che l’area ospiterà anche la farmacia comunale, le palazzine, ma anche un multisala cinematografica. Come spiega Bertoldi, “Ripartiamo dopo un riassetto societario, con quella che è una importante opera attesa da tempo da cittadini e residenti. Un’area strategica per il territorio, che vedrà così presto una luce”.

A partire per prima sarà la parte residenziale: “Inizialmente – anticipa l’amministratore di Michelangelo SpA sempre ad AssisiNews – daremo il via al completamento dei primi tre edifici lato strada che si affacciano all’incrocio tra via Fratelli Matteucci e via Protomartiri Francescani”. Giovanni Bertoldi ci tiene a ringraziare l’azienda che rappresenta, ora pronta al completamento dell’opera e che ha svolto un ruolo importante affinché il cantiere ripartisse: “Il Gruppo Barili è intervenuto in maniera decisa nel riassetto societario – ha voluto precisare l’amministratore – questo è stato importante e fondamentale per questo nuovo via ai lavori”.

I lavori come detto sono già ripartiti, in cantiere è stato installato anche un cartello illustrativo dedicato alle vendite: “Ci auspichiamo – ha concluso Bertoldi – che tutto ciò possa trovare un interesse reale negli acquirenti, sono stati già individuati gli intermediari che lavoreranno fin da subito in maniera esclusiva per la società Michelangelo Costruzioni”.

Il completamento delle tre palazzine è previsto, salvo cause di forza maggiore, entro fine anno 2021, ma “in cantiere” ci sono anche come detto la farmacia comunale e il tanto atteso multisala cinematografico; i restanti lavori di completamento dell’intero comparto edilizio saranno realizzati subito dopo questi primi interventi.

© Riproduzione riservata