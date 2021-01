Quattro escursionisti dispersi sul Monte Subasio: recuperati un serata

Vigili del Fuoco e S.A.F. hanno lavorato per le ricerche con freddo e neve

(Foto in evidenza di repertorio) Recuperati quattro escursionisti sul Monte Subasio. Alle ore 17:30 di oggi 12 gennaio 2021 la squadra del vigili del fuoco di Assisi ha recuperato quattro escursionisti che si erano persi in una zona boschiva del Monte Subasio, tutti e quattro sono in buona salute, solo infreddoliti e spaventati.

Sul posto anche una squadra S.A.F. del comando di Perugia. L’intervento si è concluso in tempi abbastanza brevi nonostante le difficoltà dovute alle abbondanti precipitazioni nevose ed al calare del buio.