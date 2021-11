Raccolta dei rifiuti, sciopero dei lavoratori lunedì 8: possibili disservizi

Lunedì 8 novembre, per tutta la giornata, è stato proclamato uno sciopero nazionale dalle organizzazioni sindacali (FP CGIL – FIT CISL – UILTRASPORTI e FIADEL ) del comparto pubblico e privato di igiene ambientale. Sono quindi possibili disservizi nella raccolta dei rifiuti, come fa sapere il Comune di Assisi.

Il motivo principale dello sciopero è il mancato rinnovo del contratto, in particolare l’astensione dal lavoro avviene in “relazione al perdurare delle criticità presenti nella trattativa per il rinnovo del Ccnl Fise Assoambiente e a seguito dell’infruttuoso incontro relativo alla procedura di raffreddamento e conciliazione ai sensi della Legge 146/60 e dell’accordo nazionale di settore del 1 marzo 2001.

Nella giornata di lunedì prossimo quindi, a causa dello sciopero di tutti i dipendenti del comparto della raccolta dei rifiuti, potranno verificarsi disservizi per la raccolta dei rifiuti e per lo spazzamento; saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali previsti dalla legge 146/90 e successivo accordo stipulato con le organizzazioni aziendali. La società Ecocave che gestisce il sistema dei rifiuti ad Assisi comunica che “affinché possano essere ridotti al minimo i disagi provocati dall’astensione dal lavoro, qualora non raccolti, i rifiuti dovranno essere ritirati dal piano stradale e esposti nei giorni successivi indicati nel calendario di raccolta”. Martedì 9 novembre – conclude la nota del Comune – tutti i servizi riprenderanno regolarmente.

Anche da Bastia Umbra si fa sapere che potrebbero verificarsi dei disservizi nel servizio di raccolta differenziata a causa di una giornata di sciopero nazionale – astensione dal lavoro dei dipendenti impiegati nei servizi di Igiene Ambientale e di cui è stata data notizia dal gestore Gesenu all’amministrazione comunale di Bastia Umbra. “Per quello che sarà possibile si cercherà di dare comunicazioni più tempestive possibili, durante la stessa mattinata di Lunedì 8, su eventuali passaggi sostitutivi degli eventuali ritiri non effettuati che dovessero verificarsi. Ad oggi non si è in condizioni di poter dare notizie certe su zone che potrebbero registrare mancato ritiro, soltanto lunedì 8 stesso si potrà accertare la situazione”, fa sapere una nota dell’amministrazione comunale.

