Raffiche di vento ad Assisi e territorio, cade albero in viale Patrono d’Italia (foto)

Sarebbe stato il forte vento che soffia forte da questa mattina giovedì 2 ottobre ad Assisi e nel territorio circostante a sradicare dal terreno e far cadere un grande albero in viale Patrono d’Italia, proprio a lato della Antica Strada Mattonata. A dare l’allarme alcuni automobilisti che passavano intorno alle 13.30 di oggi.

Nessun danno a persone, con il grande tronco che si è come detto sradicato dal terreno e si è adagiato a terra non lontano da alcune abitazioni anche in fase di ristrutturazione. Tanta paura per le dimensioni dell’albero caduto in un orario di punta, con molti cittadini sulla vicina strada durante la pausa pranzo.

Un episodio dovuto come accennato quasi certamente alle forti raffiche di vento, per un vero “assaggio” di autunno arrivato in questa giornata soleggiata, ma certamente più fredda rispetto ai giorni precedenti. Si attendono interventi sul posto per capire come rimuovere il grande arbusto dalla posizione in cui versa attualmente, che fortunatamente non è quella del lato stradale. Al momento non si segnalano altri episodi simili o emergenze. (Maggiori aggiornamenti nelle prossime ore).

