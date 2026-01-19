Rapina al Conad, in corso le indagini. Visita di Stoppini ai titolari e al personale del market

Carabinieri al lavoro per scoprire l’identità degli autori, almeno due, della rapina al Conad di via Sacro Tugurio a Rivotorto di Assisi, avvenuta sabato 17 gennaio, poco prima della chiusura del market – che già a novembre aveva subito un furto.

I due uomini, con il volto coperto da un passamontagna, sono entrati nell’attività e hanno minacciato la cassiera con una pistola, probabilmente scacciacani, facendosi consegnare i soldi che erano in cassa, qualche centinaio di euro, per poi darsi alla fuga. Solo uno dei due uomini era armato e – secondo le testimonianze di alcune persone – sarebbe stato esploso almeno un colpo di pistola, non è chiaro se durante la fuga o durante la rapina vera e propria. I carabinieri della compagnia di Assisi agli ordini del capitano Rita Zacchia stanno svolgendo gli accertamenti del caso, al vaglio anche le immagini del sistema di videosorveglianza della zona per capire dove siano scappati i due uomini, con quale auto e se ci fosse anche un complice.

Intanto nella giornata di oggi, 19 gennaio 2026, il sindaco Valter Stoppini si è recato nell’attività portando “la più sincera vicinanza e solidarietà ai dipendenti, alla direzione e a tutti i clienti che si sono trovati a vivere momenti di grande paura. Mi sono recato personalmente nel punto vendita per incontrare i direttori Francesco Pallaracci e Maurizio Ercolanetti, e tutto lo staff, per ascoltare il loro racconto e portare la presenza concreta delle istituzioni. Ho trovato persone scosse, ma anche grande senso di responsabilità e collaborazione”.

“La sicurezza dei cittadini e di chi lavora sul nostro territorio – dice il sindaco – è una priorità assoluta. Lo affermo non solo nel ruolo di sindaco, ma anche alla luce dei miei oltre quarant’anni di servizio nella Polizia di Stato, che mi hanno insegnato quanto sia fondamentale non lasciare sole le comunità colpite da episodi di criminalità. Confido pienamente nel lavoro dei Carabinieri della Compagnia di Assisi, che ringrazio per l’immediato intervento e per le indagini in corso, e mantengo un costante contatto con le forze dell’ordine per monitorare la situazione. Il Comune è a totale disposizione per fornire ogni supporto utile, anche sul fronte della prevenzione e del rafforzamento delle misure di sicurezza sul territorio. Alla comunità di Rivotorto e a tutte le persone coinvolte nella rapina al Conad va il mio impegno personale e istituzionale: non siete soli”.

© Riproduzione riservata