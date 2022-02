Rifiuti abbandonati, a Santa Maria degli Angeli anche uno stendino (foto)

Nuovamente rifiuti abbandonati e sporcizia al di fuori della campane del vetro o vicino ai contenitori destinati alla raccolta indumenti usati, una cosa brutta da vedere agli occhi che non giova alla città e al territorio. E stamattina, lunedì 7 febbraio 2022, oltre ai soliti sacchetti lasciati a terra, c’è anche uno stendino. Accade di nuovo a Santa Maria degli Angeli. In troppi, proseguono ancora spesso per maleducazione incuranti del bene comune territoriale a lasciare al di fuori dei contenitori per il vetro il materiale giacente a terra.

La segnalazione sui rifiuti abbandonati arriva ancora da parte di alcuni cittadini e riguarda come spesso avvenuto in passato via Gabriele D’Annunzio. Una brutta abitudine, quella degli ammassi di rifiuti abbandonati a terra, ancora più deturpante vista la raccolta differenziata ormai da anni in vigore ad Assisi. Lo stendino appoggiato ai contenitori bianchi è stato lasciato lì, mentre andrebbe portato a destinazione all’isola ecologica. Urgono nuovamente controlli e verifiche, con multe già comminate in passato.

Il Comune di Assisi già più volte era intervenuto in altre aree con l’installazione di telecamere e multe. Nel 2016 le multe per violazioni ambientali, tra cui l’abbandono di rifiuti erano state 132, con un aumento di ben +65% delle irregolarità accertate; nel 2017 si era passati a 218, e a fine ottobre 2018 si era saliti a 231. Nel 2020, complice la pandemia, le violazioni ambientali (abbandono di rifiuti o violazioni delle norme sulla raccolta) erano 208.

