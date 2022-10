Rifiuti abbandonati, nuovi casi a Santa Maria e maxi multa nel centro storico (foto)

Ancora rifiuti abbandonati nella zona dei Portali a Santa Maria degli Angeli, dove nonostante multe e telecamere non c’è pace. Succede nella zona di via Gabriele D’Annunzio della cittadina della Porziuncola, dove anche stamattina (18 ottobre 2022) ci sono un passeggino e diversi sacchetti della spazzatura. Una maleducazione presente anche nel centro storico di Assisi, dove chi ha lasciato dei rifiuti esposti in Corso Mazzini ma senza prima contattare Ecocave si sarebbe visto arrivare un paio di verbali e una maxi sanzione per ‘abbandono’ della spazzatura.

A Santa Maria Degli Angeli invece la situazione che prosegue senza sosta ormai da anni. Tanti gli interventi di pulizia contro i rifiuti abbandonati a Santa Maria degli Angeli ogni volta dopo le segnalazioni, ma pochi giorni dopo l’andazzo riparte. “A quanto pare non bastano i sistemi di videosorveglianza posti nella zona – dicono alcuni residenti dell’area alla redazione di Assisi News – a scoraggiare chi deturpa il bene comune. Serve incrementare i controlli e, a questo punto, la stessa videosorveglianza”.

Alcune telecamere effettivamente in quell’area ci sono, ma forse da sole non bastano. Un problema, quello dei rifiuti abbandonati a Santa Maria degli Angeli, sul quale gli organi preposti, in primis l’amministrazione comunale, sono già come detto più volte intervenuti, senza però porre fine alla maleducazione. Una maleducazione alla quale neanche le multe sembrano porre fine. Nel 2016 le multe per violazioni ambientali, tra cui l’abbandono di rifiuti erano state 132, con un aumento di ben +65% delle irregolarità accertate; nel 2017 si era passati a 218, e a fine ottobre 2018 si era saliti a 231. Nel 2020, complice la pandemia, le violazioni ambientali (abbandono di rifiuti o violazioni delle norme sulla raccolta) erano 208. Nel 2021, invece, le multe per violazioni ambientali (abbandono di rifiuti o violazioni delle norme sulla raccolta) erano state 338, quasi una al giorno.

© Riproduzione riservata