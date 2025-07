Rimosso lo stemma destro di Palazzo Bernabei dopo il crollo del sinistro (foto)

Curiosità nel pomeriggio di ieri, mercoledì 9 luglio 2025, per le operazioni dei vigili del fuoco del distaccamento di Assisi che hanno chiuso temporaneamente via San Francesco per togliere lo stemma destro di Palazzo Bernabei, quello “sopravvissuto”. L’altro stemma era crollato nella notte tra sabato 24 e domenica 25 maggio dalla sede distaccata dell’Università di Perugia – corso di laurea sul turismo in pieno centro storico. (Continua dopo il video – link diretto)

Allora i residenti della zona erano stati svegliati da un botto improvviso, appunto il crollo dello stemma. Allora erano state immediate le verifiche dei vigili del fuoco su Palazzo Bernabei, progettato dal pittore e architetto assisano Giacomo Giorgetti nella metà del 1600, per gli eredi del Vescovo Francesco Sperelli. Lo stemma crollato, quello di sinistra, era stato transennato successivamente rimosso in un restauro. Il sostegno dello stemma destro di palazzo Bernabei a e lo stesso scudo, avevano appurato i caschi rossi assisani, era risultato integro e non a rischio crolli, ma nella giornata di ieri, grazie a un intervento durato un’oretta, è stato staccato e ora sarà controllato a scopo rinforzo. Lo scorso maggio era stato tirato un sospiro di sollievo per l’orario dell’accaduto, piena notte, considerato che in quella zona – oltre agli studenti e ai passanti – sostano spesso anche i dipendenti dell’Università che hanno peraltro alcuni posti riservati per le loro auto e i commercianti della zona. Sul posto ieri pomeriggio anche la municipale assisana.

