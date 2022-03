Ripulita la fontana di Piazza del Comune (alleluia!): le foto

Dopo anni di segnalazioni, finalmente la buona notizia: ripulita la fontana di Piazza del Comune. Dal 2017 AssisiNews segnala come, per colpa dell’acqua e del suo essere accessibile e visitabile a tutti, senza però mai essere pulito, il monumento ha bisogno di manutenzione costante. Tra il nero dovuto all’acqua e il muschio (ma ci sono anche colate di cera), la situazione è nota da anni, ma nessuno ha mai messo le mani su uno dei principali monumenti della città. Il tutto senza dimenticare che l’acqua all’interno della fontana, che viene riciclata, era un ricettacolo di germi e guano dei piccioni.

Da qui la necessità di una forte pulizia. Che, dopo anni di interventi a macchia di leopardo (come quello del 2017), ieri sembra essere arrivata: è stata infatti ripulita la fontana di Piazza del Comune, meglio delle altre volte e ponendo fine a un degrado che durava anni. Già nell’anno 1303 si ha notizia di una fontana in piazza del Comune, anche se la fontana odierna non è l’originale, ma fu ricostruita nel 1772 dallo scalpellino di Assisi Giuseppe Martinucci su disegno dell’architetto Valeri. La vasca inferiore è divisa in nove lati e è ornata da tre leoni allusivi ai tre rioni urbani. Un balaustro centrale sorregge una seconda vasca circolare, che porta a sua volta un balaustro con una pigna.

© Riproduzione riservata