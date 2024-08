Rissa alla sagra: denunciati cinque giovani

I fatti sono accaduti a luglio in una frazione dell'assisano e sono l'ennesimo episodio con protagonisti in negativo giovani e giovanissimi

È accaduto lo scorso 28 luglio nella frazione Torchiagina, dove, durante una delle serate della sagra locale, un gruppo di giovani è arrivato alle mani per motivi futili e ha creato un gran trambusto all’interno di uno dei locali allestiti per l’occasione. “La settimana gastronomica Torchiaginese – si legge nella nota dei carabinieri – si è così trasformata per alcuni minuti in un’azzuffata, interrotta grazie all’intervento di due addetti alla sicurezza e del personale del bar temporaneo, allestito per l’occasione”.

Correlato: Giovane di 14 anni aggredito dal branco perché ritenuto colpevole di aver “fatto la spia”: denunciati un 18enne e 6 minori

I Carabinieri della Stazione di Petrignano d’Assisi hanno quindi avviato le indagini e sono riusciti a risalire all’identità dei presunti partecipanti alla rissa avvenuta durante la festa dell’oca, cinque giovani tutti residenti a Bastia Umbra. Tra questi due ventitreenni, altrettanti diciottenni e un diciassettenne. Fortunatamente nessuno dei presenti ha riportato lesioni e i partecipanti alla rissa sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Perugia mentre, solo il diciassettenne, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del capoluogo.

© Riproduzione riservata