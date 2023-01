Vigili del fuoco in azione sul monte Subasio nel primissimo pomeriggio del 2 gennaio 2023 dove una roulotte è andata a fuoco per cause da chiarire. Sul posto oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Assisi anche l’ambulanza del 118. La colonna di fumo dovuta al rogo era visibile anche da Santa Maria degli Angeli (maggiori informazioni nelle prossime ore)

© Riproduzione riservata