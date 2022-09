Ruba alla nonna 250 euro col bancomat: denunciato il nipote per furto

Avrebbe sottratto dal conto dell’anziana nonna 250 euro rubandole il bancomat un giovane dell’assisano, nipote della donna, denunciato dai carabinieri per i reati di furto e di indebito utilizzo di carta di pagamento.

A darne notizia i carabinieri della compagnia di Assisi guidati dal capitano Vittorio Jervolino: i fatti sono accaduti nel territorio di competenza della compagnia di Assisi, che include anche i comuni di Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Torgiano e Valfabbrica. Nei giorni scorsi un’anziana signora si è rivolta ai militari dopo essersi accorta di aver smarrito il bancomat e che dal proprio conto corrente erano stati prelevati, in due tranche, 250 euro. La donna, nel mese di luglio scorso, si era molto preoccupata per l’ammanco e aveva sporto denuncia ad una stazione dei carabinieri della zona in cui abita.

I militari hanno avviato le indagini e sono riusciti ad individuare lo sportello bancomat dove erano stati effettuati i due prelievi. Una volta recuperate le immagini registrate dal circuito di videosorveglianza dell’Istituto, situato in area assisana, si è avuta però l’amara scoperta: ad aver sottratto carta e codici alla signora sarebbe stato il nipote. Per tali fatti il giovane è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria di Perugia, poiché ritenuto presunto responsabile dei reati di furto e di indebito utilizzo di carta di pagamento.

