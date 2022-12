Santa Barbara 2022, vigili del fuoco in festa: il bilancio degli interventi (foto)

Vigili del fuoco assisani in festa per Santa Barbara 2022, con una crescita degli interventi e una costante vicinanza alla popolazione: dopo i dati in calo del 2020 quando la pandemia aveva portato a poco meno di mille interventi, saliti a 1.159 nel 2021, nel 2022 si ‘sfonda’ quota 1.200. Sono infatti stati 1.250 gli interventi dei vigili del fuoco da gennaio a dicembre di quest’anno, di cui 166 incendi (e 90 incendi boschivi), 255 aperture porta, 130 interventi per alberi pericolanti, 122 salvataggi di animali, 120 dissesti statici, 65 interventi per danni dovuti all’acqua, 65 incidenti stradali e 66 persone soccorse. Non mancano le fughe di gas, 24, e 16 interventi per persone bloccate in ascensore, ma anche 19 interventi per assistenza tecnica di operazioni legate al sisma e una trentina di recuperi di autovetture.

A festeggiare Santa Barbara 2022 gli uomini del capo distaccamento, Enrico Mancinelli, tanti vigili del fuoco in pensione, i cittadini e le autorità. Dopo la santa messa celebrata da monsignor Domenico Sorrentino e padre Massimo Travascio, custode della Porziuncola, una conviviale. Le autorità (il sindaco e vicesindaco di Assisi Stefania Proietti e Valter Stoppini accompagnati dalla presidente del consiglio Donatella Casciarri, l’assessore di Bastia Filiberto Franchi e il sindaco di Valfabbrica Enrico Bacoccoli) che hanno ringraziato i pompieri per il loro lavoro quotidiano e per la vicinanza alla gente ma anche tutte le forze dell’ordine che con abnegazione e professionalità si adoperano nel loro lavoro per la sicurezza della nostra comunità.

