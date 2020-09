Santa Maria degli Angeli piange Suor Maria Nives, con lei sono cresciute intere generazioni

Santa Maria degli Angeli e l’intera comunità assisana piangono Suor Maria Nives. Suora appartenente all’ordine delle Suore Francescane Missionarie di Gesù Bambino, da moltissimi anni ad Assisi, ha insegnato nella scuola materna della cittadina della Porziuncola a tantissimi bambini, oggi ragazzi e anche genitori. Generazioni e generazioni che l’hanno conosciuta crescendo in quella che è una delle scuole per l’infanzia più antiche del territorio di Assisi e dei dintorni. Una suora di ampia bontà d’animo, persona sempre disponibile verso tutti, con un amore illimitato per il prossimo.

Suor Nives, come semplicemente tutti la chiamavano, sempre operativa fino all’ultimo nella scuola alla quale tanto ha dato, amava i suoi bambini in maniera assoluta. Sempre vicina alle insegnanti, alle famiglie, al territorio, presente agli eventi organizzati dalla comunità. Vitalità, sorrisi costanti, una persona che regalava gioia e felicità estrema in maniera semplice. Grandissima la sua voglia di vivere, vicinanza verso tutti, con una mano sempre tesa per il prossimo.

Una famiglia religiosa, quelle delle Suore Francescane di Gesù Bambino, che nacque dall’intuizione di una giovane ragazza abruzzese, Barbara Micarelli, che si sentì chiamata a fondare un istituto di suore che, secondo lo stile francescano, lavorassero insieme, in fraternità nella e per la Chiesa. Suor Maria Nives da sempre è stata esponente di tali valori, valori che l’Istituto porta avanti fin dal 1870 con amore, fraternità ed entusiasmo. Suor Maria Nives lascia un altro vuoto importante nell’intera comunità.

Dalla redazione di AssisiNews, sentita vicinanza all’intera famiglia delle Suore Francescane Missionarie di Gesù Bambino, unita alle più sentite condoglianze ai suoi cari.