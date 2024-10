Iacopo Piccirilli, ritrovato il 17enne scomparso in Umbria

Ore di apprensione fortunatamente sfociate in un lieto fine per la scomparsa di Iacopo Piccirilli, 17 anni, originario di Lanciano, in Abruzzo, sparito da ieri pomeriggio (1 ottobre 2024) mentre era in Umbria con un amico. Dalle prime informazioni riportate da Chieti Today, sembra che il ragazzo sia riuscito a tornare autonomamente a Lanciano, da dove ha contattato la madre.

Il 17enne era stato avvistato per l’ultima volta tra Cannara e Spello. È alto 187 centimetri, magro, capelli corti ricci/mossi. Indossava una felpa con cappuccio color ruggine e pantaloni della tuta larghi. I familiari avevano presentato denuncia ai carabinieri del posto, ma sono allertati anche quelli di Lanciano. Immediato il tam tam della famiglia e sui social, finito fortunatamente in un lieto fine: Iacopo Piccirilli è stato come detto ritrovato, in Abruzzo dove è tornato in maniera autonoma.

In base alla Legge del 14 novembre 2012, n. 203[1] si definisce “persona scomparsa” un individuo allontanatesi dal proprio domicilio e di cui si ignora la sorte. Per la stessa legge “chiunque viene a conoscenza dell’allontanamento di una persona dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora e, per le circostanze in cui è avvenuto il fatto, ritiene che dalla scomparsa possa derivare un pericolo per la vita o per l’incolumità personale della stessa, può denunciare il fatto alle forze di polizia o alla polizia locale”.

Cosa serve per fare denuncia di una persona scomparsa:

Dati della persona (altezza, peso, colore occhi, capelli, uso di lenti, ecc.)

Stato di salute ed eventuali alterazioni psicofisiche

Numero di telefono dello scomparso

Dove ed eventualmente chi lo ha visto l’ultima volta

Vestiti indossati

Altri elementi utili

© Riproduzione riservata