Scontro fra due auto all’incrocio via Francesca – via Valecchie (foto)

Scontro fra due auto all’incrocio via Francesca – via Valecchie nella zona di confine tra Santa Maria degli Angeli e Assisi. Non è al momento chiara la dinamica del sinistro – sul posto è intervenuta la polizia municipale di Assisi – ma oltre alle auto portate via con il carro attrezzi non ci sarebbero feriti gravi. Nella zona dello scontro, avvenuto il 5 giugno 2025 mattina, intorno alle 10.30, è comunque intervenuta un’ambulanza del 118.

Si tratta del secondo sinistra stradale in pochi giorni: il 3 giugno era stato ricoverato in codice giallo ma cosciente il giovane conducente di scooter finito contro il muretto di una casa in via Risorgimento a Santa Maria degli Angeli. Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale di Assisi intervenuta sul posto, il giovane alla guida di uno scooter è finito contro un muretto nel tentativo di schivare una macchina che girava per immettersi in un incrocio. Il giovane – che indossava il casco – ha sbattuto violentemente contro il muro finendo in mezzo alla strada: sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 che ha ricoverato il giovane, cosciente, in codice giallo all’ospedale di Perugia. E i residenti tornano a chiedere provvedimenti: “Macchine, moto e motorini vanno a velocità pazzesche, ci vorrebbero dei dissuasori per regolamentare il traffico”.

