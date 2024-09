Scontro moto-auto a Bettona, perde la vita centauro poco più che trentenne

Tragico scontro moto-auto, perde la vita un centauro di circa 30anni. La tragedia è avvenuta venerdì pomeriggio intorno alle 17 in via Perugia a Bettona (dove già in mattinata si era verificato un altro sinistro), quando per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine si sono scontrate una moto e una utilitaria: ad avere la peggio il conducente della moto, un trentenne di origini venete. In corso di accertamento la dinamica da parte dei carabinieri – del radiomobile e della stazione di Cannara, tutti dipendenti dalla compagnia di Assisi, guidata dal capitano Vittorio Jervolino. La salma del conducente della moto, come detto un trentenne di origini venete, è stata portata all’ospedale di Foligno, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria sul caso. La notizia è stata riportata questa mattina dai quotidiani locali.

La tragica morte del centauro nello scontro moto auto, ricorda quella di Donato Di Lorenzo, morto a 53 anni in uno scontro moto-auto avvenuto a inizio agosto a Santa Maria degli Angeli, quando la moto da lui condotta si è scontrata con una Yaris grigia condotta da una donna del posto, di origine straniera ma da anni residente ad Assisi. Purtroppo per il motociclista, residente a Cannara ed originario del sud Italia, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i familiari, sotto shock; tra i primi a fermarsi, per caso, nei pressi del luogo del sinistro era stato proprio il figlio. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, anche la municipale assisana guidata dal comandante Antonio Gentili, che ha transennato la zona e diretto il traffico, e l’ambulanza e l’automedica del 118 dell’ospedale di Assisi: purtroppo inutili i soccorsi.

