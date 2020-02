Via San Francescuccio de’ Mietitori, a Santa Maria una via e tanti problemi

“Famiglie che devono utilizzare l’acqua dei pozzi non ci sono purtroppo soltanto a Rivotorto di Assisi”. La segnalazione arriva da alcuni residenti di via San Francescuccio de’ Mietitori a Santa Maria degli Angeli dove, da anni, sussiste lo stesso problema relativo alla rete idrica. “Abbiamo letto alcuni giorni fa su AssisiNews la segnalazione dei residenti di Rivotorto di Assisi presa in carico dal consigliere comunale Luigi Bastianini e ci teniamo pertanto a tornare su una problematica annosa, di cui tutti, compresi gli organi competenti e il Comune sono a conoscenza”.

“L’acqua potabile – scrivono i residenti – manca anche lungo via San Francescuccio de’ Mietitori, dove vivono tante famiglie. Si tratta di residenti nel comune di Assisi, costretti, chi li ha, ad utilizzare i pozzi privati, altri a fare giri per trasportare acqua. Lungo questa strada, provinciale, che separa i comuni di Assisi e Bastia Umbra, sorgono non solo case, ma anche aziende, entrambe ancora sfornite del servizio di fornitura di acqua. Alcune famiglie hanno chiesto privatamente dei preventivi, incontrando costi onerosi e impossibili da sostenere”.

“Le problematiche – continua la nota – erano state segnalate alle giunte precedenti, oltre a quella attuale, con vari colloqui e incontri che sono rimasti senza risposta. L’acqua della rete idrica, con tutte le conseguenze che nell’uso domestico comporta, è fondamentale se pensiamo che siamo ormai nel 2020. Ci sentiamo spesso di vivere fuori dal mondo – dicono inquieti i residenti – se pensiamo tra l’altro che nella nostra zona in un’epoca dove il web la fa da padrone, non siamo coperti, perché il segnale in più punti è assente, e tanto meno arriva la banda larga. Siamo insomma costretti a navigare in internet con reti alternative o con metodi ormai sorpassati”.

E se senza la banda larga alla fine si sopravvive, Via San Francescuccio de’ Mietitori è anche “caratterizzata pure da altri problemi come le velocità assurde dei mezzi a due e quattro ruote che vi trafficano senza sosta, con una totale assenza di controlli, oltre che dalla sporcizia che costantemente regna sovrana soprattutto nei canali di scolo (più volte segnalati, ndr) laterali alla carreggiata. Lungo la provinciale, che separa i comuni di Assisi e Bastia Umbra (i residenti del Comune di Assisi sono quelli al lato sinistro della via in direzione Costano da Santa Maria degli Angeli ed arrivano praticamente fino all’incrocio che poi dirige appunto verso la piccola frazione di Bastia Umbra) andrebbe inoltre potenziata l’illuminazione, praticamente assente: è solo di pochi mesi fa – dicono – l’ultimo incidente stradale grave avvenuto lungo la carreggiata”.

E se per Rivotorto il vicesindaco Stoppini aveva promesso risposte, “Speriamo adesso – concludono i residenti di via San Francescuccio de’ Mietitori a Santa Maria degli Angeli – che vengano date risposte da chi di competenza anche a noi per risolvere problematiche ad oggi rimaste sempre inascoltate, in primis quella relativa alla rete idrica”.