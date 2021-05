Serbatoio Viole, manutenzione straordinaria nella notte tra mercoledì e giovedì

Umbra Acque Spa, informa la clientela interessata che a causa di lavori di manutenzione straordinaria sul serbatoio Viole: dalle ore 21:30 di mercoledì 26 Maggio 2021 alle ore 06:00 di giovedì 27 Maggio 2021 verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie del Comune di Assisi:



– Via San Vitale

– Via Delle Sorgenti

– Via Del Lauro

– Via Castellana

– Via Delle Rose

– Via Assisana San Vitale

– Via Pozzolo

– Via Delle Ginestre

– Via Fosso Rosceto

– Via Colle Benzi

– Via Millematti

– Via Cecco Benzi

– Via Trifone Benzi

– Via Assisana

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio dopo gli interventi sul serbatoio Viole, l’acqua potrebbe essere

caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445. Da oggi (lunedì 24) e fino a giovedì 27 si effettueranno dei lavori di straordinaria manutenzione sulla condotta fognaria pubblica, lavori attesi da tanto tempo dai residenti e dagli esercenti di attività commerciali nell’area del centro storico e ora grazie all’interessamento del Comune prenderanno via a opera di Umbra Acque. Per permettere lo svolgimento dell’intervento sarà necessario modificare la viabilità, quindi dalle ore 9 di lunedì prossimo fino alle ore 18 del 27 maggio, non sarà possibile transitare e sostare in via Brizi, via Giotto e via Bernardo da Quintavalle. Ultimo cambiamento riguarda Piazza del Comune dove verrà invertita la direzione e istituito il senso unico di circolazione da Corso Mazzini verso via San Paolo.

Foto Levi XU/Unsplash

