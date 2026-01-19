‘Sistemate’ le pavimentazioni nel centro storico: più sicurezza per i pedoni

Sono terminati i lavori di manutenzione delle pavimentazioni in pietra e dei marciapiedi nelle aree di maggiore pregio storico di Assisi. Il Comune a fine anno ha infatti approvato la Determinazione Dirigenziale n. 1475 del 18 dicembre 2025, con la quale viene disposto l’affidamento e l’impegno di spesa per importanti lavori di manutenzione delle sedi stradali con pavimentazione in pietra e dei marciapiedi, finalizzati a migliorare sicurezza, decoro urbano e fruibilità della viabilità di accesso alla città. Gli interventi hanno interessato in particolare alcuni tratti del centro storico tra i più frequentati da cittadini e visitatori, tra cui le aree comprese tra Piazza San Rufino, via San Rufino, via Porta Perlici, via Sant’Antonio e via Arco dei Priori, caratterizzate da forti pendenze e da una pavimentazione lapidea storica che nel tempo è soggetta a usura – e dove spesso i pedoni cadono.

Come spiega il sindaco Valter Stoppini tali opere, classificate come manutenzione ordinaria, mirano a “ridurre il rischio di scivolamenti e cadute ripristinando così la regolare percorribilità delle superfici stradali e pedonali. Preservano inoltre il decoro e il valore storico-architettonico delle pavimentazioni in pietra e garantiscono condizioni adeguate di accoglienza in una città a forte vocazione turistico-culturale, riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità”.

Gli interventi hanno consistito in operazioni di gradinatura, rifugatura e sostituzione puntuale degli elementi lapidei ammalorati, lavorazioni altamente specialistiche che richiedono manodopera qualificata e attrezzature specifiche. Il Responsabile Unico del Progetto è il Geometra Franco Siena che ha attestato la regolarità tecnica dell’atto. I lavori sono stati affidati, tramite procedura di affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 36/2023, alla ditta Zambelli S.r.l., operatore economico specializzato e in possesso dei requisiti tecnici e professionali necessari. L’importo complessivo dell’intervento è pari a € 34.892,00 IVA compresa, con copertura sul capitolo di bilancio 1660/71 – esercizio 2025.

“I lavori sono il risultato di una programmazione definita da tempo, inserita negli strumenti di bilancio e negli atti approvati dall’Amministrazione nei mesi scorsi. Interveniamo su sicurezza e decoro del centro storico con serietà e continuità, senza improvvisazioni”, dichiara l’assessore al bilancio Donatella Casciarri. “L’urgenza dell’intervento è legata alla necessità di prevenire situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità e di evitare un ulteriore aggravamento del degrado, con conseguenti maggiori costi futuri. I lavori saranno eseguiti con modalità tali da limitare al minimo i disagi alla circolazione pedonale e veicolare, compatibilmente con le esigenze di sicurezza del cantiere” sottolinea l’assessore alla mobilità Veronica Cavallucci.

“Vogliamo che Assisi sia una città sicura e accogliente per chi la vive ogni giorno e per chi la visita. Sistemare le pavimentazioni significa rendere più agevole camminare, muoversi e vivere il centro storico, nel rispetto della sua bellezza e della sua storia”, afferma il sindaco Valter Stoppini. Con questo provvedimento, l’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nella cura del patrimonio pubblico, nella tutela della sicurezza e nella valorizzazione dell’immagine della città di Assisi, assicurando interventi puntuali, qualificati e rispettosi del contesto storico e urbano

