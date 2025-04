Sospensione canonizzazione Acutis e messa funerali Papa: le informazioni utili da Diocesi e Comune

Soppresso il treno speciale, i maxischermi trasmetteranno le esequie. Le scuole saranno aperte il 28 aprile, dal 25 al 27 vietata la somministrazione di alimenti e bevande di asporto in contenitori di vetro o in lattine

In seguito alla morte di Papa Francesco, la celebrazione eucaristica e il rito della canonizzazione del Beato Carlo Acutis, prevista domenica 27 aprile, in occasione del Giubileo degli adolescenti, è stata sospesa. Lo ha comunicato la Sala Stampa della Santa Sede e ora la Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino fornisce alcune informazioni aggiuntive. Sono annullate di conseguenza anche le sante messe di ringraziamento previste.

Il treno speciale prenotato dalla Diocesi di Assisi per tale evento, in base agli accordi con Trenitalia, è soppresso ma resta valido il biglietto, che quindi non va buttato e servirà per il treno che sarà riprogrammato per la nuova data della canonizzazione (Non saranno stampati altri biglietti). Appena sarà nota la nuova data la diocesi provvederà a dare tutte le comunicazioni opportune ed utili.

Anche la lezione della Scuola socio-politica Giuseppe Toniolo con il ministro Antonio Tajani, che si sarebbe dovuta tenere il 26 aprile alle ore 11 è rinviata a data da destinarsi. Confermato invece lo spettacolo a ingresso libero dal titolo “Originali, non fotocopie” in programma il 29 alle 21 al Lyrick, proposto dalla Comunità Papa Giovanni XXIII, promotrice delle attività della Cooperativa La Fraternità, e che unisce i versi di Dante al giovane Beato millennial.

Intanto in diocesi continua il ricordo del Santo Padre e sui maxi schermi installati, in collaborazione con il Comune in occasione della canonizzazione, al Santuario della Spogliazione, in piazza Santa Chiara e nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, stanno scorrendo le immagini della prima storica visita del Pontefice in Assisi, il 4 ottobre 2013. Inoltre, sabato 26 aprile a partire dalle ore 10 sugli stessi sarà trasmessa in diretta la messa funebre di Papa Francesco che potranno seguire tutti i pellegrini, fedeli e turisti presenti in Assisi.

Infine, Assisi celebrerà la solenne eucaristia di suffragio per il Pontefice nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco il prossimo giovedì 24 aprile alle ore 18. La Santa Messa sarà celebrata dal vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino, che parteciperà sabato ai funerali del Santo Padre in piazza San Pietro, a Roma.

Intanto il Comune di Assisi – anche in esito a quanto emerso in una serie d’incontri con la Prefettura di Perugia – nel periodo tra il 25 e il 27 aprile 2025, ha adottato una serie di provvedimenti per garantire sicurezza e ordine pubblico in città, considerato il grande afflusso di visitatori legato al cosiddetto ponte del 25 aprile, ma anche dei pellegrinaggi sulla tomba del Beato Carlo Acutis, la cui canonizzazione era stata programmata per il 27 aprile per poi essere sospesa a seguito della scomparsa di Papa Francesco.

Con ordinanza sindacale n.115 del 23 aprile 2025 – che rettifica parzialmente quando previsto nell’ordinanza n. 107 del 18 aprile 2025 – dalle ore 8.00 del 25 aprile, sarà attivato il Centro Operativo Comunale (COC). Si tratta della struttura di coordinamento a supporto del Sindaco come autorità di protezione civile, per garantire la pronta e coordinata gestione, in caso di eventi critici, degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione.

È stato anche approvato uno specifico piano di sicurezza, condiviso con tutti i soggetti istituzionali coinvolti. Tra il 25 e il 27 aprile, fra le ore 9.30 e le 19.00, è stata inoltre vietata la somministrazione di alimenti e bevande di asporto in contenitori di vetro o in lattine in alluminio. È stata, invece, revocata la sospensione delle attività didattiche nelle scuole in prossimità del centro storico tra il 24 e il 28 aprile 2025, inizialmente prevista nell’ordinanza antecedente alla sospensione della canonizzazione di Acutis. Le lezioni si svolgeranno dunque regolarmente, secondo il normale orario scolastico.

