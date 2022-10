Sosta selvaggia, ad Assisi e Santa Maria non si fermano problemi e segnalazioni (foto)

Sosta selvaggia, ancora problemi e segnalazioni. Il parcheggio selvaggio ad Assisi nel cuore del centro storico è ormai una costante: specialmente di sera, le macchine vengono lasciate ovunque, in ogni buco possibile, l’importante è parcheggiare. Tutto pur di non fare a piedi i neanche 200 metri dal vicino parcheggio. Ieri sera (lunedì 24 ottobre 2022, ndr) liberata temporaneamente Piazza del Comune dai camion e dai furgoni della fiction Che Dio ci aiuti, il centro cittadino era un enorme parcheggio a cielo aperto, con sei auto parcheggiate in pieno divieto di sosta.

Come risolvere ad Assisi per la sosta selvaggia? A quanto pare a pochi interessa anche perché nonostante le numerose segnalazioni, nessuno fa niente. Tutto è concesso, e non solo ad Assisi, dove anche Piazza San Rufino è sempre un parcheggio a cielo aperto, seppur ufficialmente vietato e anche nella zona di San Pietro sono diverse le segnalazioni sul tema.

Non va meglio a Santa Maria degli Angeli, dove gli alunni per uscire dagli istituti scolastici sono spesso costretti a fare salti mortali, pur di non essere investiti dalle auto, spesso parcheggiate in doppia fila e senza controlli. A segnalare sono gli stessi genitori, con tanto di immagini che descrivono una situazione per ampi tratti proibitiva. Le forze addette impiegate con il contagocce a dirigere il traffico non risultano sufficienti, con lamentele che arrivano costantemente.

© Riproduzione riservata