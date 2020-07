Spaccio di droga, arrestato e condannato 25enne a Bastia Umbra

Un 25enne di nazionalità albanese, incensurato e regolare sul territorio nazionale, da tempo stabilmente residente nel Comune di Bastia Umbra, è stato arrestato per spaccio di droga dagli agenti del commissariato di Assisi, agli ordini del vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca; arrestato e processato, è stato condannato a sei mesi di reclusione.

Gli agenti, che erano in borghese, stavano effettuando un servizio di contrasto all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti monitorando le zone più frequentate dai giovanissimi e interessate dalla movida notturna. Nel corso di un servizio di osservazione, i poliziotti hanno notato una possibile vendita di droga.

Gli agenti decidevano dunque di seguire la macchina del compratore per poi fermarla e procedere al controllo del conducente. L’uomo, un 43enne, cittadino italiano, incensurato, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina acquistata poco prima al prezzo di 30 euro. La sostanza, del peso di circa mezzo grammo, veniva sequestrata e l’uomo condotto in Commissariato per le formalità di rito a seguito delle quali sarebbe stato segnalato alla locale Prefettura ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90 in quanto assuntore abituale di sostanze stupefacenti.

Raccolte le dichiarazioni del consumatore, gli agenti iniziavano un servizio di pedinamento del possibile spacciatore. Il 25enne, rintracciato dalla Polizia in una Piazza di Bastia Umbra, veniva fermato e sottoposto a controllo. Successivamente il controllo veniva esteso anche alla sua autovettura e alla sua abitazione.

All’interno dell’abitazione venivano rinvenuti circa 7 grammi di cocaina e tutto il materiale per il confezionamento dello stupefacente destinato alla vendita: un bilancino di precisione, ritagli di cellophane e sostanza utilizzata per il “taglio” dello stupefacente. Al termine delle attività di rito il 25enne veniva tratto in arresto per spaccio di droga e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Al termine della relativa udienza, l’arresto veniva convalidato ed il cittadino albanese condannato a sei mesi di reclusione.