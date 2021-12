Spaccio e altri reati, i carabinieri eseguono un ordine di carcerazione

I Carabinieri della Stazione di Petrignano d’Assisi hanno notificato ad un uomo l’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 15 dicembre scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni. La persona, che si trova già sottoposto agli arresti domiciliari presso una struttura assistenziale nell’assisano, deve scontare più di sei anni di pena per reati commessi tra il 2019 ed il 2020 a Terni, tra cui spaccio di sostanze stupefacenti, decesso come conseguenza di altro reato e recidiva. Dovrà inoltre pagare una salatissima multa di 20.000 euro. Contestualmente, i Carabinieri gli hanno notificato la sospensione della pena, motivo per il quale

l’uomo rimarrà all’interno della struttura dove si trova attualmente ristretto.

