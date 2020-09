Sporcizia e degrado a Santa Maria, due casi in zona stazione (foto+video)

Rifiuti abbandonati fuori alle campane del vetro in via D'Annunzio e un sottopasso ferroviario che "cade a pezzi"

Sporcizia e degrado, torna l’emergenza nella zona della stazione di Santa Maria degli Angeli. Due le problematiche non lontano da quello che è un importante centro nevralgico della cittadina ai piedi di Assisi. Continua, in giorni in cui lo stesso problema è stato sollevato anche in altri punti del territorio, l’emergenza dei rifiuti abbandonati al di fuori delle campane del vetro. Succede nel parcheggio adiacente a viale Gabriele D’Annunzio, dove vengono lasciate nuovamente buste piene di residui appunto al di fuori della campana del vetro. Una situazione che sembrava avere avuto un punto di fine, ma che invece sembra riprendere. Responsabili, certamente persone incuranti del bene comune, che ancora oggi proseguono indisturbate nell’opera di deturpazione del territorio. (Continua dopo il video)

Poco distante, peggiora invece la situazione nel sottopassaggio ferroviario di via Patrono D’Italia. Evidenti sono alla vista i segni di sporcizia e degrado che vengono segnalati in continuazione da chi utilizza il sottopasso a piedi. In più punti anche in passato ci sono stati interventi di manutenzione. Tante le mattonelle relative al rivestimento che non ci sono più da tempo. Oggi, in una parte transennata e messa in sicurezza, sono evidenti i segni di decadenza con ancora nuove mattonelle, che dovevano ricoprire la parete, che si sono staccate, sono divelte o, distrutte a terra, eliminate. Urgono interventi di manutenzione che possano ovviare la problematica e dare un senso di civiltà e pulizia in un’area poco distante dal centro cittadino.